Contratação de PJT por Tanure cria clima de competição com LaPlace na Oi

A contratação da norte-americana PJT Partners pelo fundo Société Mondiale, de Nelson Tanure, está criando um clima de competição com a LaPlace, assessora financeira da Oi. A questão envolve o fato de ambas as assessorias financeiras estarem conversando com credores. Além disso, o Société Mondiale informou que a PJT assessora, além do fundo, a administração da Oi (conselho e diretoria executiva) nas negociações com credores internacionais.

Calculista

Reuniões já teriam ocorrido há duas semanas entre a PJT e credores. Tanure busca espaço crescente no Conselho de Administração da Oi. Para alguns, esse movimento sugere que ele possa, em algum momento, impor uma substituição da LaPlace. Essa mudança, porém, é bastante questionada, já que a PJT Partners deixou de assessorar a companhia pouco depois do pedido de recuperação judicial.

Verdade?

Embora Tanure argumente que a PJT vem fazendo a interface com credores, há no grupo de detentores de bônus da Oi, representado pela Moelis e G5/Evercore, quem questione a informação. Junto a Moelis e G5/Evercore já está a maior parte dos credores e, devido à alta pulverização desses papéis no mercado externo, seria difícil reunir um terceiro grupo. Procurada, a Oi informou que a Laplace é sua única assessora na recuperação judicial. A LaPlace não respondeu.

Siga a @colunadobroad no Twitter