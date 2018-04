Copa do Mundo deslancha seguro para exportação temporária de bens

A proximidade da Copa do Mundo, que desta vez ocorrerá na Rússia, tem elevado a procura pelo seguro garantia para exportação temporária de bens. Conhecida como ATA Carnet (Admission Temporaire/Temporary Admission), a proteção tem sido alvo de empresas que desejam assegurar o trânsito aduaneiro de bens e produtos que serão usados no Mundial, simplificando as etapas de exportação temporária. A emissão de prêmios desse seguro na BR Insurance, com faturamento anual de R$ 1,6 bilhão, mais que dobrou de janeiro a abril em relação a um ano antes. Em 2017, a corretora viabilizou a contratação de 94 apólices.

Protegidas. O ATA Carnet começou a ser emitido no País em 2016 e é aceito em 77 países, dentre eles Alemanha, China, Estados Unidos, Japão, México e Rússia, todos parceiros comerciais do Brasil. Em geral, as empresas que têm recorrido ao seguro são do segmento de comunicação, eletrônicos, indústrias de calçados, roupas, bens de consumo, entretenimento, transporte, logística, microempresários no segmento de joias, artesanatos e equipamentos esportivos.

