Copagaz investe mais de R$ 40 milhões durante a crise

A Copagaz, quinta maior distribuidora de GLP do Brasil – popularmente chamado de gás de cozinha -, está investindo mais de R$ 40 milhões na área de tecnologia. Os recursos, que estão sendo aplicados desde 2015, auge da crise no País, estão sendo aplicados em melhora de produtividade e eficiência. Sustentam ainda a transformação digital da companhia, que lança nos próximos meses um aplicativo de vendas ao consumidor final.

Cerca de 800 pessoas no Brasil e exterior, incluindo a contratação de três consultorias – duas delas alemãs -, estão envolvidas nas mudanças tecnológicas. E para abrigar as alterações, a Copagaz alugou mais dois andares do edifício que ocupa, na região da Berrini, em São Paulo.

