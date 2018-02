Copel prepara oferta de ações de R$ 4 bilhões

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) prepara uma oferta de ações subsequente (follow on) primária de cerca de R$ 4 bilhões. Bancos e escritórios de advocacia interessados em assessorar a operação têm até sexta-feira (09) para apresentar propostas. A operação tende a aliviar um pesado cronograma de dívidas e investimentos de curto prazo. A Copel somava R$ 2,747 bilhões em dívidas vencendo até março de 2018 e uma agenda de R$ 2 bilhões em investimentos ainda neste ano.

Governança. Ambos quesitos chegaram a ser alvo de embates recentes entre a diretoria da empresa e seu controlador, os quais podem, inclusive, causar algum desconforto entre investidores. Mês passado o diretor de Finanças da empresa foi substituído após se mostrar contrário à proposta do governo de Beto Richa de aumentar os dividendos para 50% do lucro da empresa.

Ômega. Além dela, também do setor de energia elétrica, a Ômega, controlada pela Tarpon e Warburg Pincus, segue com seu plano de abrir capital da empresa a despeito da crise deflagrada com as delações da JBS. Os sócios monitoram o mercado para avaliar o momento favorável para o IPO que pode movimentar em torno de R$ 1 bilhão. (Com Luciana Collet)

