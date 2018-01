Correios procuram bancos para entender fracasso do leilão do Postal

Coluna do Broadcast

Os Correios procuraram os três grandes bancos que solicitaram o edital do Postal para ouvir sugestões e críticas em relação ao processo que terminou, na sexta-feira, sem propostas. Além de Banco do Brasil e Bradesco, o Itaú Unibanco também solicitou o documento, mas apenas no último dia para os lances. Pela demora, sinalizou só curiosidade.

Prazo curto

Os Correios têm pressa e pediram que os bancos deem seus pitacos até amanhã. A queixa central das instituições deve ser o preço para ter acesso ao balcão: R$ 600 milhões iniciais e outros R$ 600 milhões no começo do sexto ano da operação. Também devem reclamar de cláusulas que engessam o negócio, já menos atrativo devido aos canais digitais.