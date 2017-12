Cosan quer captar US$ 500 milhões em bônus na semana que vem

A Cosan, do empresário Rubens Ometto, pretende levantar US$ 500 milhões em bônus na semana que vem. A companhia anunciou na quarta-feira, 6, encontro com investidores estrangeiros segunda-feira, 11, e terça-feira, 12.

Vem mais. Além da Cosan, a empresa de papel e celulose Klabin e a companhia latina do setor agrícola Adecoagro, com presença relevante no Brasil, também informaram encontros com investidores para emissões de bônus. Os meses de setembro e outubro devem ser aquecidos em termos de captações externas, segundo expectativas do mercado.

