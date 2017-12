CPFL analisa captação externa para os próximos meses

A CPFL Energia analisa uma captação externa que pode acontecer já nos próximos meses. A companhia, recém adquirida pela chinesa State Grid, avalia suas opções de refinanciamento para se adiantar às necessidades de amortizações no ano que vem e em 2019, quando vencerão compromissos que somam mais de R$ 10 bilhões. Outra empresa do setor de energia, a Cemig GT, encerrou o roadshow para sua estreia no mercado de dívida estrangeiro na última sexta-feira. A JSL também deve captar lá fora. Em 2017, até agora, foram US$ 11,5 bilhões emitidos em bônus no exterior, mais da metade dos US$ 20,250 bilhões de todo o ano de 2016. Entre os emissores mais recentes está o BNDES, com uma operação de US$ 1 bilhão em greenbonds – para financiar projetos sustentáveis.

