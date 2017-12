CPFL investirá mais de R$ 35 milhões em centro de operações em 2017

A CPFL Energia começa 2017 com planos de investir R$ 35 milhões em seu Centro de Operação do Sistema (COS), responsável pela operação de 7,8 mil quilômetros de linhas de transmissão. Os aportes têm como objetivo unificar os sistemas de operação da empresa. Trata-se da terceira fase de investimentos de R$ 90 milhões no COS, iniciada no fim de 2015. Na ocasião, a empresa aplicou R$ 15 milhões para digitalizar a comunicação entre operadores e equipes de campo. Comprada pela chinesa State Grid no segundo semestre de 2016, a CPFL está, atualmente, concluindo um segundo ciclo de investimento de R$ 40 milhões para criar uma estrutura própria de transmissão de dados. (Victor Aguiar)

