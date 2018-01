Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Fibria, que são remunerados com base em título do Tesouro atrelado à inflação, estão sendo vendidos com prêmio negativo no mercado secundário em algumas casas. O movimento indica que sua próxima oferta, de R$ 1,250 bilhão em CRAs, pode sair a um custo ainda menor do que tem feito.

