Credenciadoras de lojistas surfam na onda da Black Friday

A Black Friday deste ano agradou varejistas e também as adquirentes, que credenciam lojistas para a captura de pagamentos com cartões. Na GetNet, do Santander Brasil, o volume financeiro de transações feitas no e-commerce de quinta, dia 23, a sábado, dia 25, saltou 72% em relação à edição do ano passado. Na Cielo, líder do setor, a expansão de transações foi de 46,5% entre quinta, dia 23, e sábado, dia 25. O desempenho veio após problemas – já resolvidos – por conta da mudança na central de liquidação das transações e que acabou gerando atrasos nos pagamentos a lojistas na semana passada.

