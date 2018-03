Credit Suisse ‘some’ de ofertas de renda variável no brasil

Muito presente no “boom” das aberturas de capital no Brasil, em 2006 e 2007, o Credit Suisse diminuiu sua presença nas operações de renda variável. No ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), o banco está na 9ª colocação, considerando as ofertas subsequentes, em valores. Também está nessa posição se forem consideradas as ofertas com partes relacionadas – aquelas em que o banco é credor da empresa ou tem uma fatia dela. O Credit costumava estar nas primeiras posições, liderando o ranking em 2007.

Estratégia. A parte do banco de investimento focada nessa área não seria mais estratégica globalmente e a prioridade estaria na gestão de fortunas. Por isso, uma presença mais tímida do Credit Suisse nas operações de renda variável era esperada. A velocidade da mudança, contudo, é o que chama a atenção.

Siga a @colunadobroad no Twitter