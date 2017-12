Coluna do Broadcast

Em um ano em que o crédito imobiliário amargou queda de mais de 40%, o internet banking ganhou força e representou mais da metade dos financiamentos contratados no Itaú Unibanco em 2016. Com o serviço, disponível desde julho de 2015, o tempo de espera pela casa própria caiu praticamente pela metade, considerando os processos feitos pelo canal do começo ao fim.

