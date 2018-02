Credores da OAS vão ao STF liberar fatia da Invepar

Coluna do Broadcast

Credores da OAS vão levar ao Superior Tribunal Federal (STF) um pedido para liberação da venda de 25% da Invepar, que receberam como parte do acordo de recuperação judicial. O recurso, a ser entregue esta semana, será necessário para corrigir um deslize de um dos desembargadores da 2ª vara de Falências de São Paulo. O desembargador reverteu uma autorização da própria casa de venda da participação, o que acabou travando o andamento do plano. A decisão foi tomada após apresentação de um recurso especial por um credor de R$ 1 milhão. A expectativa dos credores é de que o caso seja julgado em 10 dias. Sem ele, a questão poderia levar dois anos para conclusão. A OAS deve receber cerca de R$ 270 milhões com a venda da fatia da Invepar pelos credores.

Siga a @colunadobroad no Twitter