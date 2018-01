Credores da Oi terão mais tempo para se manifestar na assembleia

Em meio a isso, o juiz da 7ª Vara Empresarial do Rio, Fernando Viana, deu aval para mudanças na dinâmica da assembleia de credores da Oi, remarcada para 10 de novembro. O Escritório Arnoldo Wald, administrador judicial do caso, pediu que credores com mais de R$ 500 milhões em dívidas possam se manifestar, independentemente de sorteio. O tempo dos 15 sorteados para falarem sobre o plano também mudou: subiu de cinco para dez minutos. As regras anteriores foram contestadas por bondholders da empresa, que alegavam que seu “sagrado direito de voz” estava sendo cerceado. (Mariana Durão)

Siga a @colunadobroad no Twitter