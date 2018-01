Credores da RioPrevidência monitoram bloqueio de conta do Estado do Rio

O bloqueio da conta do Estado do Rio de Janeiro deixou alguns credores da RioPrevidência ressabiados. O fundo de previdência dos servidores do Estado tem uma dívida de US$ 3,3 bilhões com investidores estrangeiros e vem, desde março, amortizando os valores com recursos de um fundo de reserva baseado em receitas com royalties de petróleo e participações especiais. A RioPrevidência diz, porém, que outros bloqueios já ocorreram sem ferir os pagamentos, feitos assiduamente.

