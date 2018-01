Credores externos minoritários da Odebrecht Óleo e Gás ameaçam ir à Justiça

Parte dos credores externos da Odebrecht Óleo e Gás (OOG) está insatisfeita e pretende entrar na Justiça se considerar que a empresa está usando argumentos não factíveis para os manter de fora do quórum de votação de uma negociação. A OOG negocia com credores externos que têm títulos de dívida com vencimento em 2021 e 2022, cujos recursos foram usados para financiar a construção de navios-sondas contratados pela Petrobras, há um ano e meio. O grupo insatisfeito é detentor de US$ 550 milhões em títulos sem data de vencimento (perpétuos) e que não têm garantias. Ao todo, a OOG tem uma dívida em títulos de US$ 3,7 bilhões.

Pagou

A OOG pagou na última sexta-feira (07) o juro sobre os bônus de vencimento em 2022. Procurada, a companhia diz que segue em negociações construtivas.

