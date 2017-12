Cresce a especulação em torno da moeda digital Bitcoin

É forte a especulação em cima da moeda digital Bitcoin. Essa semana, em apenas um dia, a valorização foi de 10% e a cotação de um Bitcoin superou os R$ 11 mil, de acordo com a corretora JLT Brasil, que trabalha com seguros contra riscos cibernéticos. Os pedidos de resgate na moeda, contudo, não se limitam aos sequestros de dados na internet. A moeda digital foi pedida como resgate no sequestro de uma mulher em Santa Catarina. A vítima é esposa de um empresário do setor de criptomoedas.

