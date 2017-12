Cresce a procura de conversão de veículos para GNV

Muitos donos de carros particulares voltaram a converter seus veículos para o uso do GNV (Gás Natural Veicular). No primeiro trimestre, a Comgás registrou, considerando apenas sua área de concessão (São Paulo, Campinas e Região, Vale do Paraíba e Baixada Santista), um total de 2.223 conversões, alta de 36,46% sobre o mesmo período do ano passado.

Demanda. A maioria das conversões tem sido de carros particulares, com 39% do total, seguido por táxis (29%) e carros do Uber (28%).

Siga a @colunadobroad no Twitter