Coluna do Broadcast

Foto: KAREN BLEIER/AFP

A perspectiva de elevação do juro norte-americano ganhou importância entre os focos de atenção das companhias brasileiras em 2018, com 43% delas com visão negativa sobre uma possível alta, segundo levantamento da Deloitte. Essa preocupação era menor um ano antes.

