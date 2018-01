Crescimento do atacarejo gera pressão por adaptações na indústria

O domínio do “atacarejo” é tão grande no cenário de crise do consumo que está exigindo esforços dos fornecedores. Encontro realizado nesta terça-feira, 22, foi palco de trocas de farpas: a indústria gostaria que as gôndolas do “atacarejo” tivessem espaço para mais produtos e quem comanda as lojas acha que a relação comercial é menos favorável ao “atacarejo” do que para os supermercados.

Intimação. “Quem acha que não precisa negociar com o nosso canal e que está tudo bem, vai perder participação de mercado”, intimou o presidente de uma grande rede.

