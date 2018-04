Criminalidade no RJ faz seguradoras reduzirem exposição na região

Enquanto o presidente Michel Temer comemora antecipadamente a atuação das forças armadas no Rio, seguradoras reduzem seu apetite no segmento de automóveis no Estado. Moradores de algumas regiões podem, inclusive, não conseguir mais contratar apólices para seus veículos por conta do aumento de preço que as companhias de seguros têm feito para suportar a piora do risco. Estão nessa situação, por exemplo, os municípios de São Gonçalo, na região metropolitana, Duque de Caxias e ainda outros da baixada fluminense.

