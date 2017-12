Crise brasileira adiou em três dias emissão externa de Buenos Aires

O estouro de uma nova crise política no Brasil na semana passada acabou com o clima da Província de Buenos Aires, que preparava uma emissão de cerca de US$ 1 bilhão em bônus de cinco anos. A operação que viria ao mercado internacional na quinta-feira (18) passada, só foi lançada apenas nesta terça-feira (23). Mas não houve comprometimento de taxa, ou seja, a visão de risco para a Argentina não foi sensivelmente arranhada com a crise brasileira.

Siga a @colunadobroad no Twitter