Crise eleva demanda e faz Souto Correa Advogados expandir escritórios

A crise no Brasil pesou para diversos setores exceto o de suporte jurídico. O Souto Correa Advogados, mesmo em um cenário de instabilidades, ampliou sua presença no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir desta terça-feira, 1º, o escritório passa a ocupar um andar inteiro no JK Iguatemi, duplicando sua estrutura física na capital paulista. No Rio de Janeiro, o Souto Correa triplicou de tamanho, com escritório que abriu as portas na semana passada, em Ipanema.

