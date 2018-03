Crise impulsiona remessas de dinheiro ao Brasil

A crise econômica no Brasil tem impulsionado as remessas de dinheiro realizadas ao País, as chamadas microtransferências. Com o estímulo para a emigração de brasileiros para países com mais oportunidades e moedas mais fortes, os ingressos ultrapassaram a casa dos R$ 2 bilhões no Banco Rendimento em 2016. A cifra é 60% maior ante 2015, quando o volume somou R$ 1,2 bilhão. Já o número de transações cresceu quase 70%, totalizando 1,2 milhão de operações feitas por brasileiros que residem no exterior. A origem da maior parte (57%) são os Estados Unidos, seguido por Reino Unido (10%), Portugal (5%), Canadá (4%) e Espanha (3%).

