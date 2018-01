Crise na saúde reduz número de operadoras

A crise pesou no mercado de saúde suplementar. Foram cancelados 20 registros de operadoras médico-hospitalares e 16 exclusivamente odontológicas somente na primeira metade do ano, segundo a FenaSaúde. Ao final de junho, o setor contava com 1.112 operadoras com registro ativo e beneficiários. Além da inflação médica, o setor enfrenta ainda forte redução do número de beneficiários devido ao aumento do desemprego: já perdeu 1,6 milhão de vínculos de planos de saúde até junho.

