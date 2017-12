Crise no Brasil derruba também a produção de veículos na Argentina

Coluna do Broadcast

O prolongamento da recessão no Brasil derrubou não só a produção nacional de veículos, mas também a da Argentina. Isso ocorreu porque a produção do país vizinho é muito voltada para o mercado brasileiro. Segundo dados da Adefa, equivalente à Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) na Argentina, o número de unidades fabricadas no país caiu 10,2% em 2016, enquanto a demanda brasileira por veículos recuou 20%. O Brasil representa 72% das exportações argentinas de veículos. (André Ítalo)

