CSN deve divulgar balanços atrasados no início de outubro

Coluna do Broadcast

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de Benjamin Steinbruch, deverá finalmente apresentar seus balanços atrasados. A previsão é de que isso ocorra até a segunda semana de outubro. A última divulgação foi a referente ao 3º trimestre do ano passado e a demora já está incomodando os credores da siderúrgica.

Está perto… Ao mercado, a CSN tem reiterado que o atraso ocorre por conta do tratamento fiscal da operação com a Namisa, com a criação da Congonhas Minérios. O auditor Deloitte não assinou, até aqui, os balanços, mas isso estaria muito próximo de acontecer. Procurada, a CSN não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter