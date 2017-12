A siderúrgica CSN engatilhou seu terceiro aumento de preços do aço em 2017. Dessa vez será anunciado um reajuste de 10,25%, a partir de 1.º de outubro, para a rede de distribuição e indústria. A área comercial da empresa, chefiada por Luiz Fernando Martinez, justifica o novo aumento com a alta das matérias-primas, como o minério de ferro, e também diante do preço firme do aço na China.

Siga a @colunadobroad no Twitter