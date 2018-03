CSN mantém grupo focado em venda de ativos, mas não acha preço “justo”

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) mantém um grupo de trabalho focado no plano de desinvestimentos da empresa. A questão é que a companhia de Benjamin Steinbruch não teria encontrado, até o momento, ofertas de preços que considera justos.

Não foi boa suficiente

O Terminal de Containers (Tecon), um dos principais ativos do portfólio da CSN para a venda, seria um dos casos. Atraiu muitos interessados, mas as ofertas teriam ficado aquém do desejado. No radar, ainda está a venda de ativos da siderúrgica no exterior e fatias minoritárias em negócios da empresa, como o de mineração.

Siga a @colunadobroad no Twitter