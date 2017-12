CSN prepara nova mudança em diretoria de RI

A CSN fará uma troca de cadeiras em sua diretoria de Relações com Investidores. Marcelo Cunha Ribeiro, ex-Restoque e Centauro, que foi anunciado diretor executivo de Finanças, assumirá também a área de RI, no lugar de David Salama, que volta para a diretoria de Seguro, Crédito e Patrimônio. Salama estava em sua mais recente passagem na diretoria de RI desde maio de 2016, quando substituiu Paulo Caffarelli, que assumiu a presidência do Banco do Brasil.

Até quando? A expectativa agora é sobre quando a companhia divulgará seus demonstrativos financeiros atrasados. A última divulgação, do terceiro trimestre de 2016, logo completará aniversário de um ano. Procurada, a CSN não comentou.

