O Cubo, braço de empreendedorismo tecnológico do Itaú Unibanco em parceria com a Redpoint 28ventures, acaba de receber sua 55ª startup. As boas-vindas foi para a Consulta do Bem, plataforma que conecta pacientes a médicos e clínicas. A startup está presente em 11 Estados e conta com mais de 2,5 mil médicos cadastrados.

Siga a @colunadobroad no Twitter