Cuisinepro espera triplicar faturamento neste ano e mira lojas próprias

O mercado de comidas congeladas está em alta no Brasil. O CuisinePro, fabricante de pratos prontos, espera alcançar faturamento de R$ 10 milhões neste ano, o que representará, se confirmado, crescimento de 300% em relação ao observado no ano passado.



Hoje, a empresa, que conta com investimentos do fundo de venture capital Do Group Invest, já possui uma unidade de produção no Rio e terá, em um ano, uma em são Paulo. A empresa ainda pretende abrir mais lojas próprias em 2017.

