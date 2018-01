Cultura corporativa é obstáculo para empresas se tornarem digitais

Coluna do Broadcast

A cultura corporativa é, cada vez mais, um dos maiores obstáculos para que as organizações se tornem realmente digitais. A conclusão é do estudo The Digital Culture Challenge, feito pela consultoria Capgemini. A proporção de entrevistados (62%) que apontou a cultura como principal desafio subiu 7 pontos porcentuais desde a primeira edição da pesquisa na área, feita em 2011. Desta vez, foram ouvidos 1,7 mil entrevistados, de 340 empresas, em 8 países.

O que você não vê. Enquanto 40% dos executivos do alto escalão acreditam que seus negócios já dispõem de uma cultura digital, apenas 27% dos empregados entrevistados concordaram com a afirmação. Quando o assunto é inovação, só 7% dos grupos consultados sentem que sua empresa está apta a testar novas ideias e a implementá-las rapidamente.

