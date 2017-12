Cuponomia gera R$ 500 milhões em vendas ao e-commerce em 2016

O ambiente de crise tem feito com que os brasileiros fiquem mais atentos a descontos. O Cuponomia, portal que reúne cupons de desconto, por exemplo, gerou mais de R$ 500 milhões em vendas ao comércio eletrônico no ano passado. Foram, ao todo, 15 milhões de cupons retirados no site, 50% a mais do que em 2015.

Também quero

Os varejistas também pegaram carona no movimento. B2W e Walmart quase dobraram o número de códigos promocionais disponibilizados. Entre as categorias com maior volume de vendas com cupons estão lojas de departamento, com 40%, e moda e acessórios (13%).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter