CVM e ANBIMA ampliam convênio para análise prévia de ofertas

Fundos de Investimento em Participações (FIPs), Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) farão parte do leque de ofertas públicas que serão analisadas no âmbito do convênio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Mais ágil. Hoje são analisadas debêntures, notas promissórias, letras financeiras, cotas de fundos imobiliários, além de ações, bônus de subscrição e certificados de depósitos de ações, desde que já negociados no mercado. O objetivo é que, por meio dessa análise preliminar da Anbima, o processo de registro de ofertas no mercado seja agilizado. Desse forma, o prazo de registro da oferta na autarquia deve ser reduzido.

Siga a @colunadobroad no Twitter