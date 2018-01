CVM quer mais transparência nos balanços das securitizadoras

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem conversado com securitizadoras sobre mudanças na divulgação de seus balanços. A ideia para essas empresas, que compram recebíveis de companhias e depois vendem ao mercado em forma de fundos e certificados, é aumentar a transparência e reduzir o risco de fraudes. Para isso, a CVM deve exigir a divulgação separada do balanço auditado do patrimônio de cada fundo. Um caso que está sob investigação da Justiça é o do Fundo de Investimento em Direito Creditório (FIDC) da Silverado, por supostamente incluiu recebíveis de empresas fantasma.

