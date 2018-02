Cypress vê M&A aquecido, amplia equipe e braços comerciais

O mercado de fusões e aquisições (M&A, em inglês) deve ser aquecido neste ano. A Cypress, butique de assessoria financeira, deve concluir ao menos quatro operações apenas neste primeiro trimestre. De olho no aumento da demanda, a equipe crescerá em 20%. Em foco estão parcerias, como na China, para melhor distribuição de mandatos existentes e capturar negócios, e também localmente, para expandir operações. Esse modelo já foi firmado no Rio Grande do Sul e há negociações em curso para ter braços comerciais em Belo Horizonte, no Centro Oeste e no Nordeste.

