Cyrela abre loja no shopping Iguatemi JK para cultuar luxo e design

A incorporadora Cyrela Brazil Realty inaugura nesta quarta-feira, 6, sua primeira loja, no Shopping Iguatemi JK. O objetivo é reforçar a associação de seu nome ao mercado de luxo, iniciativa que antecede o lançamento de uma nova série de edifícios para as classes A e AAA, onde o metro quadrado será negociado em torno de R$ 20 mil. Em São Paulo, a média do metro quadrado de imóveis residenciais é de R$ 8,8 mil.

Rolezinho chique. O espaço funcionará como um local de eventos, degustação de bebidas e exposição de mobílias, eletrônicos, esculturas e peças diversas, ao lado de maquetes de empreendimentos renomados da Cyrela. Quem visitar o local encontrará, por exemplo, uma Ferrari modelo F12 Berlinetta, desenhado pelo estúdio italiano Pininfarina, que também assina o projeto arquitetônico de um dos lançamentos. (Circe Bonatelli)

