Cyrela usa inteligência artificial para pagar conta de apartamentos

A Cyrela recorreu à inteligência artificial para ajudar na gestão do estoque de imóveis prontos. A empresa passou a utilizar um aplicativo da startup Nuveo que identifica as contas de condomínios, água, luz e IPTU de mais de 5 mil apartamentos da incorporadora e dá ordens automáticas de pagamento. A companhia já economizou aproximadamente R$ 1 milhão desde a adoção do aplicativo, há cerca de um ano e meio. Além de dispensar parte dos funcionários, o aplicativo não deixa as contas passarem despercebidas, evitando despesas com multa e juros. A Cyrela tinha um estoque consolidado avaliado em R$ 6,4 bilhões em vendas no fim do primeiro semestre, dos quais 38% são unidades prontas.

