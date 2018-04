Dass calçados deve suspender IPO

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Dass, que administra marcas de calçados esportivos no Brasil como Umbro e Fila, deve ser suspensa, diante da dificuldade da empresa em atrair investidores para a abertura de capital. Um dos fatores que deixou os investidores ressabiados foi o de não haver por parte de Nike e Adidas, marcas que representam fatia relevante da receita da empresa, compromisso formal de compra de volumes mínimos dos produtos e nem compromisso para o fornecimento.

Fator adicional.Também teria pesado contra a elevada concorrência no mercado, com as ofertas disputadíssimas das operadoras de planos de saúde Notredame Intermédica e Hapvida, que juntas movimentaram mais de R$ 6 bilhões. Neste ano, dois IPOs foram suspensos por falta de demanda, o da Blau Farmacêutica e o da varejista de brinquedos Ri Happy. Procurada, a Dass não comentou.

Suado. Hoje, 26, está marcada a precificação do banco Inter, que mesmo com a ajuda de dois âncoras, os fundos Atimos e Squadra, não teve tranquilidade na operação. A demanda pela oferta ficou em cerca de 1,5 vez o volume definido no prospecto.

Siga a @colunadobroad no Twitter