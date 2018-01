Daycoval aposta em CDB mais rentável para atrair investidoras

O banco Daycoval está tentando ampliar a sua base de clientes mulheres, que ainda são a minoria quando o assunto é investimento. Com gancho no movimento global Outubro Rosa, que simboliza a luta contra o câncer de mama, lançou um Certificado de Depósito Bancário (CDB) sob medida para elas. O atrativo em relação aos papéis tradicionais é a rentabilidade: 103% do CDI – taxa de referência do mercado financeiro -, melhor retorno dentre os produtos do banco.

Siga a @colunadobroadcast no Twitter