O Banco Daycoval está perto de fechar um empréstimo, junto a um pool de bancos liderados pelo IFC, braço de investimento no setor privado do Banco Mundial, no montante de até US$ 250 milhões. No desenho do crédito, o Daycoval se compromete a liberar 25% dos recursos a empresas lideradas por mulheres. Hoje, elas representam 10% do total de R$ 8 bilhões da carteira do banco.

