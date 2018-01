O Banco Daycoval estaria adquirindo a carteira de pequenas e médias empresas do Citi no Brasil, que deixou de fazer parte da estratégia do banco norte-americano no País ao lado das operações de varejo, comentam fontes do mercado. O valor da transação, ainda não fechado, estaria entre R$ 600 milhões e R$ 1 bilhão. A carteira é composta por cerca de 200 empresas em todo o Brasil.

