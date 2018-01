De olho em aeroportos, OHL busca parceiros; suíça ZurichAirport fecha com Vinci

A espanhola OHL está interessada em disputar as concessões dos aeroportos de Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre e Salvador. E segundo contou à esta coluna o diretor da OHL Concesiones, Javier de Cos, já está em fase adiantada de negociação com potenciais parceiros para o fechamento de um consórcio que participará do leilão. Outro operador internacional de olho nos aeroportos que serão concedidos é a ZurichAirport. Sócio da CCR na BHAirport, que administra Confins, o operador suíço buscou outro parceiro e já tem acordo com a gestora Vinci Partners. (Luciana Collet)

