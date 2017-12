De olho em agronegócio, Agricultural Bank of China chega ao Brasil

Atenta ao forte mercado agrícola brasileiro, o Agricultural Bank of China acaba de colocar o pé no País. A instituição financeira foi credenciada junto ao Banco Central (BC) para estabelecer representação no Brasil. A instituição, que é o último grande banco comercial chinês a desembarcar aqui, foi representada pelo escritório TozziniFreire. Com a chancela do BC, o chinês pode “fazer apenas contatos comerciais e transmitir informações de interesse da matriz ou de filiais no exterior”. Está “vedada a prática de operações privativas das instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Siga a @colunadobroad no Twitter