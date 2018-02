De olho em setor milionário, empresa lança teste de remédio para calvície

Atenta a um mercado potencial de R$ 140 milhões, a Life Diagnósticos começou a oferecer, no Brasil, testes sobre os efeitos do Finasterida, principal medicamento para o tratamento da calvície. A versão tupiniquim promete ser até 80% mais barata que as opções existentes, que chegam a custar mais de R$ 5 mil. A importância do teste é que, em alguns pacientes, o medicamento traz efeitos secundários, como a impotência sexual.

Para de cair? Mais de 249 mil pacientes usam o medicamento regularmente no Brasil, segundo o instituto IMS Health. Porém, menos de 5% fizeram o teste antes de adotá-lo. Embora estabilize a queda dos cabelos na maioria dos pacientes, variações em alguns genes podem impedir uma resposta mais eficaz.

Siga a @colunadobroad no Twitter