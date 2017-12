Decisão sobre recuperação judicial da PDG se arrasta

Coluna do Broadcast

A PDG Realty segue discutindo com os bancos alternativas para renegociar as suas dívidas e escapar de uma possível recuperação judicial. Os gestores da incorporadora ainda não decidiram se seguirão por esse caminho. Caso isso ocorra, não deve ser imediatamente. O próprio Ricardo Knoepfelmacher, diretor da RK Partners, consultoria contratada para ajudar na reestruturação, está fora do País e não retorna nos próximos dias. A PDG não comenta o caso

Inevitável

Por sua vez, credores e analistas acreditam que um pedido de recuperação judicial pela incorporadora é inevitável e deve ocorrer logo depois do fim do recesso jurídico, no dia 20. (Circe Bonatelli)

