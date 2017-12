Coluna do Broadcast

A demanda pela oferta subsequente (follow on) da companhia aérea Azul superou em mais de três vezes a oferta em sua operação relâmpago de mais de R$ 1 bilhão. Prova de que a bolsa brasileira está em “bull market” – tendência de alta – é a valorização do papel no dia da precificação da oferta, quando geralmente existe pressão de queda: a ação fechou em alta de mais de 3%. Procurada, a Azul não comentou.

