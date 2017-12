Demanda em IPO da Biotoscana supera em mais de 4 vezes a oferta

A companhia do setor farmacêutico Biotoscana, do fundo de private equity Advent, atraiu grande interesse dos investidores para sua abertura de capital. A demanda superava, na tarde de quarta-feira, 19, em mais de quatro vezes a oferta e, com isso, o papel deve ser precificado em R$ 26,50, no meio da faixa indicativa de preço. Considerando todo o lote adicional, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão. Procuradas, Biotoscana e Advent não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter