Demanda em IPO da Omega Geração chega a 80%

A empresa do setor de energia renovável, Omega Geração, tem demanda para cobrir 80% de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando o piso da faixa indicativa, de R$ 17 a R$ 22 por papel. Com isso, o preço poderá ser reduzido abaixo do intervalo para atrair mais investidores. A empresa, porém, corre para preencher toda a oferta até esta quinta-feira, 27, dia da precificação, e manter, assim, o valor dentro do previsto. Durante conversas iniciais com investidores, a companhia já havia ajustado seu preço para baixo. Procurada, a Omega não comentou.

Saiu. Já o ressegurador IRB Brasil Re tem demanda que já corresponde a 1,8 vez o total da oferta, considerando o piso da faixa indicativa de preço, estabelecida entre R$ 27,24 e R$ 33,65. A expectativa é de que a demanda fique em duas vezes a oferta, considerando o que ainda pode ser atingido até hoje. A fixação do preço por ação do IRB também ocorre nesta quinta-feira. O IRB não comentou.

